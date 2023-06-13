На поиски ж/д поджигателей в Ленобласти отправили пса Зоркина хоф Вагранта Baza: диверсанты устроили поджог на железной дороге в Ленобласти в День России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

12 июня диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, из-за поджога поезда встали на 10 минут. На поиски преступников отправили кинологов с псом Зоркином хоф Вагрантом, однако тем не удалось выйти на их след, уточняется в публикации.

По данным Baza, поджог произошел 12 июня около 22:00 на железнодорожном перегоне Пискаревка — Ржевка. На месте совершенной диверсии были обнаружены сгоревшая бутылка и пачка от сигарет. Правоохранительные органы продолжают поиски преступников вместе с псом Зоркином хоф Вагрантом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе произошло повреждение железнодорожных путей. По его информации, никто не пострадал.

При этом Telegram-канал «112» сообщил, что на железнодорожных путях произошел взрыв, двоих рабочих посекло осколками и был поврежден товарный локомотив. Telegram-канал Baza уточнил, что взрыв произошел прямо перед составом, однако машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение.

Ночью 11 июня в районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. В результате ЧП никто не пострадал. Движение электричек и пригородных поездов было остановлено.