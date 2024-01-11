На поиски пропавшего на Сахалине рыбака отправили вертолет

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту вылетел в четверг утром из Южно-Сахалинска в Томаринский район для поиска пропавшего рыбака на юго-западном побережье Сахалина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации спасателей, группа проведет обследование акватории Татарского пролива в связи с исчезновением мужчины 1991 года, который 9 января отправился на резиновой лодке в море и пропал.

Из аэропорта Южно-Сахалинска в Томаринский район отправился вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями из поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова ГУ МЧС, — сообщили представители управления.

Ранее на реке Кичере у местности Пьяный Ключ в Бурятии утонули двое мужчин в возрасте 46 и 70 лет. Местное управление МЧС подтвердило факт гибели людей. Под мужчинами во время рыбалки треснул лед. Спасатели обнаружили на берегу автомобиль и вещи, а в полынье тонкого льда — тела мужчин. В МЧС тогда напомнили гражданам, что лучше не выходить на лед рек в местах с сильным течением. Также лучше не делать этого в условиях тумана, дождя или снегопада.

До этого в Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед на реке Индигирке в Оймяконском районе. Тела пропавших найти не удалось. Мужчинам было от 39 до 67 лет.