На подлете к Брянску сбили беспилотник Богомаз: ВСУ попытались атаковать Брянск при помощи беспилотника

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянск, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит силами противовоздушной обороны, уточнил он.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал Богомаз.

Оперативные службы региона работают на месте падения украинского дрона, добавил губернатор. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Министерство обороны РФ подтвердило соответствующую информацию. По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки в 18:45 по московскому времени. Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над Брянской областью, уточнили в министерстве.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на этот российский регион дважды за день.

Ранее Гладков также сообщил об обстреле села Большетроицкое. В результате атаки повреждения получили четыре дома. В них выбиты окна, посечены фасады и крыши. Кроме того, были повреждены два объекта торговли. Никто из мирных жителей не пострадал.