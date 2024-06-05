На ПМЭФ подписали первое в истории форума соглашение без бумаги «СКБ Контур» и «Интерлизинг» подписали соглашение без использования бумаги

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«СКБ Контур» и лизинговая компания «Интерлизинг» подписали первое за историю ПМЭФ соглашение о сотрудничестве без использования бумаги. Каждая из сторон воспользовалась собственной квалифицированной электронной подписью. Эта процедура заняла менее двух минут. Компании будут осуществлять совместную работу над цифровой трансформацией продуктов и оптимизацией процессов, передает корреспондент NEWS.ru.

«СКБ Контур» занимается развитием экосистемы для бизнеса «Контур», а также инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. «Интерлизинг» — частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 69 городах России. В обращении сейчас находятся семь выпусков биржевых облигаций «Интерлизинга» на общую сумму 19,4 млрд рублей.

Ранее появилось видео, на котором робот Жека встречает гостей на «Экспофоруме», где стартовал ПМЭФ. Андроид сконструирован в облике человека, одетого в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе. Также он рассказал анекдот про москвичей. Шутка андроиду показалась настолько забавной, что он сам рассмеялся.

Также сообщалось об огромном стенде в виде панно на петербургском форуме, созданного из тысяч живых роз. На нем изображена семья с маленькой девочкой, срывающая кукурузу со стебля. Для ее создания использовали розы разных цветов.