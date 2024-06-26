На пляже в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас МЧС: в районе Учкуевки и Любимовки найден неразорвавшийся кассетный боеприпас

Фото: t.me/mchs_official/19722

В районе пляжей в Учкуевке и Любимовке в Севастополе был обнаружен неразорвавшийся кассетный боеприпас, сообщила пресс-служба МЧС России. Водолазы спецотряда ведомства сейчас исследуют территории, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины.

Более двух гектаров морского дна обследовали, еще 4,5 гектара предстоит проверить. Обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте, — проинформировали в МЧС.

Пиротехники МЧС России уже обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара. К работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.

Официальный представитель Минобороны США заявлял, что, по оценкам Пентагона, пляж Севастополя не был целью ВСУ, запустивших ATACMS в сторону города. По его словам, они преследовали другую, военную цель.

Ранее Telegram-канал «Два майора» писал, что опубликованные кадры атаки на пляж подтверждают версию о целенаправленной атаке Киева на гражданское население. К такому же выводу пришел Telegram-канал «Военная хроника». Его авторы отметили, что на кадрах поражающие элементы ракеты срабатывают строго вертикально, сверху вниз, что исключает версию Киева о якобы сбивании ракеты и поражении пляжа осколками.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что украинские войска целенаправленно применили кассетные боеприпасы, чтобы не только повредить инфраструктуру Севастополя, но и спровоцировать гибель гражданских.