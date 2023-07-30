На пляже в Крыму нашли обломки сбитого ранее беспилотника ВСУ SHOT: обломки одного из сбитых в Крыму БПЛА ВСУ вынесло на пляж санатория «Полтава-Крым»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки одного из беспилотников ВСУ, сбитых ночью в Крыму, были обнаружены на пляже санатория «Полтава-Крым» в Саки. Уточняется, что после ликвидации поврежденный БПЛА самолетного типа упал в море.

Канал добавляет, что при уничтожении беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Крым 25 беспилотниками. По информации ведомства, 16 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), остальные девять — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Девять украинских беспилотников не достигли целей и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. В результате пресеченной атаки украинских сил пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ пытались разрушить железную дорогу между его регионом и Крымом. По его словам, для этого они применили 12 ракет Storm Shadow. Он уточнил, что все снаряды были сбиты системой ПВО. Обломки ракет незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. Все повреждения были устранены ремонтной бригадой.