Рогов: ВСУ регулярно обстреливают площадку с 4 тысячами топливных элементов Рогов: на регулярно обстреливаемой ВСУ площадке СХОЯТ находятся 4 тысячи топливных элементов

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Четыре тысячи топливных элементов находятся в 174 контейнерах, расположенных на регулярно обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) площадке сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во время трансляции программы «Антонимы с Антоном Красовским» на Rutube. По его словам, 4 тысячи — это много.

Сейчас на этой площадке находятся 174 контейнера, а это 4 тысячи топливных элементов. 4 тысячи — это очень много, — подчеркнул Рогов.

Он отметил, что ближайшее к площадке попадание снаряда было зафиксировано в 12 метрах от контейнера.

8 октября Рогов сообщил, что обстрел со стороны ВСУ привел к повреждению последней линии связи, которая соединяла украинскую энергосистему и Запорожскую АЭС. По его словам, ВСУ нанесли несколько ракетных ударов прошлой ночью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе, как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указывал, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.