На площади в Донецке появились траурные ленты после теракта в «Крокусе»

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

На площади Ленина в центре Донецка приспускают флаги и развешивают на флагштоки черные ленты в знак траура в связи терактом в «Крокус Сити Холле». Видео с работой коммунальщиков и МЧС с места событий публикует ТАСС.

На представленных кадрах можно увидеть, как сотрудники коммунальных и спасательных служб проводят работы при помощи автокрана.

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей в составе не менее пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате действий террористов, по последним данным, погибли 82 человека, еще 183 пострадали. Среди жертв оказались дети — не менее трех, в числе пострадавших также есть несовершеннолетние — сейчас известно о восьмерых.

В Сети появилось фото, на котором запечатлен предполагаемый автомобиль террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала SHOT, «Рено» обстреляли правоохранители неподалеку от деревни Хацунь Карачинского района Брянской области, когда водитель отказался остановиться. При этом отмечается, что в автомобиле находились четверо мужчин, двое из них задержаны, остальным удалось сбежать в лес, их ищут.