На площади Читы установят ледяные скульптуры военных

Фото: zabnews.ru

Власти Читы установят в городе скульптуры военных изо льда и пластика. Всего планируется сделать по 12 фигур каждого вида. Стоять они будут на площади Ленина перед зданием правительства, пишем «МК в Чите».

В настоящее время уже были смонтированы пластиковые фигуры бойцов с подсветкой. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, фигуры делают в рамках концепции, направленной на единение народа и армии. Рядом с ледяными горками также установили блоки, из которых, вероятно, в последствии создадут скульптуры ледяных солдат.

Родители дошкольников из Читы ранее пожаловались на запрет использования образов иностранных персонажей в качестве костюмов для новогодних утренников в детских садах региона. В комитете образования города не подтвердили такое ограничение. Первый зампред комитета Марина Секержитская уточнила, что в правительстве Забайкальского края действительно предложили концепцию новогодних мероприятий, которая подразумевает использование образов из российской культуры.