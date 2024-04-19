На Петербург обрушилась зимняя непогода и попала на видео

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Мост в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербург неожиданно вернулась зимняя метель с сильным ветром. На опубликованных Telegram-каналом РБК кадрах видно, что сады и фонтаны Петергофа припорошило снегом.

На видео заметно, что, несмотря на снегопад, фонтаны продолжают работать. Также видно, что над Северной столицей простирается серое небо, без единого солнечного проблеска, на улицах практически нет прохожих. Снежная метель также застала Крестовский остров, берег Финского залива, Приморский район и другие.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что погода на неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов, что приведет к осадкам и похолоданию на западной части Центрального федерального округа. По его словам, сильные дожди ожидаются в Брянской, Смоленской, Новгородской области, а местами дождь будет переходить в мокрый снег.

Кроме того, синоптик отметил, что надвигающийся на Москву порывистый ветер может достигать штормовых значений, около 15–20 метров в секунду. Шувалов добавил, что грядущей ночью в столице выпадут значительные осадки. Бушевать непогода будет вплоть до субботы, 20 апреля, добавил синоптик.