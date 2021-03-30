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На перевернувшемся в Ленобласти судне нашли тело женщины

22:51, 30 марта 2021 28
Фото: sluhotradnoe/vk.com

Водолазы обнаружили тело женщины в опрокинувшемся корабле на судостроительном заводе в Ленинградской области. Об этом журналистам рассказали в Северо-Западном управлении на транспорте СК РФ.

Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, [это] женщина, — цитирует ТАСС представителя следственного ведомства.

Ранее сообщалось, что водолазы нашли в хвостовой части судна труп мужчины.

Инцидент произошёл в городе Отрадном Ленинградской области на строительной площадке завода рядом с посёлком Сапёрный. В какой-то момент строящийся рыболовный траулер «Скорпион» опрокинулся вместе с людьми. Шесть человек смогли выбраться самостоятельно, остальных эвакуировали. В результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы.

Ранее в Сети появились кадры спасения людей с траулера. Корабль, предположительно, перевернулся из-за неправильной развесовки, писал NEWS.ru.

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