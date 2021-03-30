На перевернувшемся в Ленобласти судне нашли тело женщины

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал включение региона в список территорий, где сохраняется террористическая угроза. По его мнению, этот перечень, вероятно, не обновлялся на протяжении последних 20 лет.

Уважаемые члены Совета безопасности Израиля! Для вас лично сообщаю, что боевые действия в Чеченской Республике давно закончены, на территории нашего региона не осталось ни одной террористической группы, — написал чеченский...