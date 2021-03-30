На перевернувшемся в Ленобласти судне нашли тело женщины

Водолазы обнаружили тело женщины в опрокинувшемся корабле на судостроительном заводе в Ленинградской области. Об этом журналистам рассказали в Северо-Западном управлении на транспорте СК РФ.
Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, [это] женщина, — цитирует ТАСС представителя следственного ведомства.
Ранее сообщалось, что водолазы нашли в хвостовой части судна труп мужчины.
Инцидент произошёл в городе Отрадном Ленинградской области на строительной площадке завода рядом с посёлком Сапёрный. В какой-то момент строящийся рыболовный траулер «Скорпион» опрокинулся вместе с людьми. Шесть человек смогли выбраться самостоятельно, остальных эвакуировали. В результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы.
Ранее в Сети появились кадры спасения людей с траулера. Корабль, предположительно, перевернулся из-за неправильной развесовки, писал NEWS.ru.