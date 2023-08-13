На пепелище дома в Саратове нашли труп

Фото: t.me/su_skr64

На месте сгоревшего частного дома в Саратове нашли тело неизвестного мужчины, сообщается в Telegram-канале областного управления СКР. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным следователей, пожар произошел 13 августа в доме, расположенном в 8-м Песчано-Уметском проезде. Возгорание заметили проживающие по соседству люди.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в доме в помещении было обнаружено тело неизвестного мужчины, — говорится в сообщении.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 11 человек сгорели заживо в результат пожара в центре для людей с ограниченными возможностями, расположенном во французской коммуне Винценхайм. Предполагается, что пожар возник из-за тлеющего огня в камине. В прокуратуре отметили, что в ходе последних проверок центр для инвалидов был признан несоответствующим нормам пожарной безопасности.

В начале августа тела шести человек были обнаружены после пожара в двух частных домах в Прионежском районе Карелии. Предполагается, что их могли убить, а затем поджечь здания, чтобы скрыть следы преступления.