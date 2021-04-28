На парад Победы в Чите журналистов будут пропускать по бейджам

В этом году журналисты, освещающие парад Победы в Чите, будут без специальных жилетов. Об этом сообщили «МК в Чите» в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Отмечается, что организаторы мероприятия
Пропуск журналистов на парад Победы в Чите пройдёт по специальным бейджам и списку аккредитации, — пояснили в правительстве.
Организаторы в свою очередь добавили, что бейджи для работы на параде журналистам выдадут.
Ранее сообщалось, что в России стартовала акция «Парад у дома». В разных городах страны в канун Дня Победы для ветеранов, которые в силу разных обстоятельств не смогут присутствовать на празднике, будут проводить индивидуальные торжества. Первые такие мини-праздники уже прошли в Москве.