На парад Победы в Чите журналистов будут пропускать по бейджам

https://static.news.ru/photo/1ba6a450-a822-11eb-b194-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

В этом году журналисты, освещающие парад Победы в Чите, будут без специальных жилетов. Об этом сообщили «МК в Чите» в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Отмечается, что организаторы мероприятия решили отказаться от обязательной маркировки представителей СМИ, которая им необходима для присутствия на митингах и акциях протеста.

Пропуск журналистов на парад Победы в Чите пройдёт по специальным бейджам и списку аккредитации, — пояснили в правительстве.

Организаторы в свою очередь добавили, что бейджи для работы на параде журналистам выдадут.

Ранее сообщалось, что в России стартовала акция «Парад у дома». В разных городах страны в канун Дня Победы для ветеранов, которые в силу разных обстоятельств не смогут присутствовать на празднике, будут проводить индивидуальные торжества. Первые такие мини-праздники уже прошли в Москве.