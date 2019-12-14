https://static.news.ru/photo/e2c7538c-1e5c-11ea-a4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооружённый конфликт произошёл на овощебазе Фрунзенского района Санкт-Петербурга между пятью неизвестными. После «разборок» с применением травматического оружия, они скрылись с места происшествия, оставив свои автомобили.

Опрошен владелец одного из автомобилей. Он пояснил, что машиной на постоянной основе пользуется его знакомый 32-летний азербайджанец, — сообщили в региональном главке МВД.

В отношении владельца автомобиля был составлен протокол о мелком хулиганстве. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех участников инцидента.

Как писал NEWS.ru, два человека получили ранения во время вооружённого конфликта между посетителями кафе в Тобольске. Один из них госпитализирован. Ссора возникла на бытовой почве. Один из посетителей ударил другого, затем в потасовку ввязались их знакомые. Кто-то из участников конфликта достал травматический пистолет и начал стрельбу.