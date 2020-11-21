На отрезанном острове Русский в магазинах не осталось хлеба, воды и спичек

Газовые баллоны, спички и вода в пятилитровых бутылях закончились в продаже на острове Русском во Владивостоке. Закончилась негазированная вода даже в небольших ёмкостях. Начались перебои с хлебом.
Продавцы затрудняются сказать, когда возобновятся поставки и предлагают ждать открытия вантового моста, связывающего остров с материком. Переправа была закрыта утром 21 ноября из-за обледенения конструкций.
Из-за обрывов проводов электросети, вызванных ледяным дождём и сильным ветром, ещё 18 ноября вечером в жилых домах на Русском было отключено электричество, а 19-20 числа в квартирах пропала и вода,
Множество водителей пытались уехать на материк, ожидая открытия моста несколько часов. Когда стало понятно, что оно задерживается, власти организовали временный паром, однако тот за один рейс вмещает около 20 автомобилей, в то время как желающих переправиться намного больше.
Мост — единственный способ попасть на Русский, в обычных условиях паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек.
Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации.
Как писал NEWS.ru, сложная обстановка также в городе Артёме. В Приморском крае, по данным регионального правительства, около 150 тысяч жителей остаются без света, воды и отопления.
Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке предполагается восстановить только 22 ноября в середине дня.