На отрезанном острове Русский в магазинах не осталось хлеба, воды и спичек

https://static.news.ru/photo/757339a6-2bf1-11eb-9c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Владивостока/vk.com

Газовые баллоны, спички и вода в пятилитровых бутылях закончились в продаже на острове Русском во Владивостоке. Закончилась негазированная вода даже в небольших ёмкостях. Начались перебои с хлебом.

Продавцы затрудняются сказать, когда возобновятся поставки и предлагают ждать открытия вантового моста, связывающего остров с материком. Переправа была закрыта утром 21 ноября из-за обледенения конструкций.

Из-за обрывов проводов электросети, вызванных ледяным дождём и сильным ветром, ещё 18 ноября вечером в жилых домах на Русском было отключено электричество, а 19-20 числа в квартирах пропала и вода, передаёт РИА Новости.

Множество водителей пытались уехать на материк, ожидая открытия моста несколько часов. Когда стало понятно, что оно задерживается, власти организовали временный паром, однако тот за один рейс вмещает около 20 автомобилей, в то время как желающих переправиться намного больше.

Мост — единственный способ попасть на Русский, в обычных условиях паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек.

Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как писал NEWS.ru, сложная обстановка также в городе Артёме. В Приморском крае, по данным регионального правительства, около 150 тысяч жителей остаются без света, воды и отопления.

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке предполагается восстановить только 22 ноября в середине дня.