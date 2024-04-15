На оставленных позициях ВСУ в Авдеевке нашли координаты церквей ДНР Кимаковский: в телефонах офицеров ВСУ в Авдеевке нашли координаты церквей ДНР

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

В телефонах погибших офицеров ВСУ на оставленных украинцами в Авдеевке позициях были найдены координаты церквей Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Это стало известно после того, как часть гаджетов удалось восстановить.

Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви Донецка, Макеевки, Ясиноватой и окрестных населенных пунктов. Координаты были забиты в специализированную программу, которую ВСУ активно используют, — сказал Кимаковский.

Он добавил, что эти данные использовались ВСУ для поражения православных церквей региона. Кимаковский не стал раскрывать все детали, но подчеркнул, что у этого процесса есть кураторы. По его словам, такая же ситуация наблюдалась в свое время в Сирии.

На днях представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что идею главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат террористической организацией нельзя отнести к разряду самых умных.

Эстонские власти хотят признать террористической организацией Московский патриархат, так как они борются против христианства в целом, заявлял зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, РПЦ в Эстонии гораздо популярнее местной лютеранской церкви.