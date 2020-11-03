На остановке Екатеринбурга появились фото Макрона из Instagram Хабиба

https://static.news.ru/photo/5571e02c-1de5-11eb-aee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Пирожникова/facebook.com

Неизвестные повесили фотографию президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице на остановке общественного транспорта «Оперный театр» в Екатеринбурге. Накануне такие снимки появились в Instagram бойца Хабиба Нурмагомедова.

Четыре такие фотографии приклеили рано утром на остановочный комплекс. Под снимком политика авторы добавили подпись «Собака», передаёт Znak.com.

Негативную реакцию со стороны мусульманского мира французский лидер вызвал после национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом. Президент Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.

Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице, назвав главу Франции «тварью», а его последователей — людьми, под лозунгом свободы оскорбляющими чувства полутора миллиардов верующих мусульман, писал NEWS.ru.