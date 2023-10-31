На одной из улиц в Петербурге массово гибнут свиристели и снегири «Фонтанка»: на Камышовой улице Петербурга массово гибнут свиристели и снегири

Фото: S. Gerth/blickwinkel/Global Look Press

В Приморском районе Санкт-Петербурга массово гибнут свиристели и снегири, сообщает «Фонтанка». Предположительно, виной тому стал забор вдоль нового участка Шуваловского проспекта. Он имеет прозрачные элементы, которые птицы не успевают заметить на лету.

Я прошла короткий участок вдоль Камышовой улицы, под щитом целое кладбище птиц. Еще большее беспокойство вызывает то, что дорога проходит вдоль заказника, в котором гнездятся исчезающие виды птиц, — приводит издание слова местной жительницы.

Ранее в Москве волонтеры общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» вызволили из вентиляционной трубы квартиры многоэтажного дома ворона. Птица застряла в вентиляционной системе и при этом запуталась в проводах. Спасатели сфотографировались с вороном и отпустили его через открытое окно.

До этого сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали троих жителей Магаданской области, поймавших краснокнижного кречета. Мужчин подозревают в том, что они устроили «охоту» на птицу с целью ее вывоза и продажи за пределами Магаданской области. Пограничники нашли кречета привязанным к спилу ствола дерева. Его выпустили в естественную среду обитания.