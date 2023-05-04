На НПЗ в Ростовской области взорвался беспилотник

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Беспилотник взорвался на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, сообщил в своем Telegram-канал глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался, — написал губернатор.

Он добавил, что за взрывом последовал пожар, который был быстро потушен. Возгорание ликвидировано работниками предприятия, помощь пожарных им не потребовалась. Глава региона также отметил, что ущерб, нанесенный сооружениям завода, незначителен.

Аналогичный инцидент произошел минувшей ночью на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. Там в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся резервуар.

Днем ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе. Площадь возгорания резервуара с топливом составила порядка 1200 квадратных метров. По данным СМИ, пожару предшествовал взрыв, причиной которого стала атака беспилотника.