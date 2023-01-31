На нового замглавы Таганрога совершено покушение

Фото: Администрация Ростова

Егор Долматов

На нового замглавы Таганрога Егора Долматова совершено покушение, он ранен в руку, сообщает Telegram-канал Don Mash. По данным канала, под подозрение попал бывший директор МУП благоустройства Али Сидаков, который был снят с должности днем ранее.

Don Mash сообщает, что покушение произошло утром, нападавший стрелял в Долматова возле его дома.

Водитель доставил замглавы в больницу, его ему зашили рану. От госпитализации он отказался.

Ранее стало известно, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в Бердянске взорвался автомобиль, в котором находилась местная предпринимательница Валентина Мамай. Он уточнил, что инцидент произошел днем неподалеку от школы по улице Руденко. Известно, что Мамай состояла в пророссийской партии «Оппозиционной платформе — за жизнь».

13 января в городе Бердянске был взорван автомобиль главы ВГА Бердянского района Алексея Кичигина. По словам Рогова, мужчина не пострадал. Как указал представитель ВГА, общая масса взрывчатки составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. На месте дежурили сотрудники экстренных служб и представители МВД.