На Нижегородской объездной дороге перевернулась фура с ананасами

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На Нижегородской объездной дороге перевернулась фура с ананасами, сообщает SHOT. Один из очевидцев снял ДТП на камеру.

На кадрах можно увидеть, что грузовик вылетел за пределы автотрассы. Груз рассыпался по проезжей части.

Ранее похожий случай произошел на трассе Челябинск — Москва. 11 декабря там перевернулся грузовик с мандаринами. На 1838-м километре трассы водитель грузовика Volvo врезался в КамАЗ. О пострадавших не сообщалось.

13 декабря стало известно, что один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Новой Москве. По данным телеканала, в аварию попала легковушка и грузовик. На месте работают оперативники. Один из очевидцев опубликовал видеозапись с места, где произошел инцидент. На кадрах видно, что грузовик буквально смял переднюю часть легкового автомобиля.

Ранее в ГИБДД Кировской области сообщили, что два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка» в Тужунском районе региона. По данным инспекции, погибшими оказались водитель и пассажир «Газели». Водитель грузовика за медпомощью не обращался.