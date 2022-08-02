На Неве обнаружили крупный разлив топлива

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге на реке Неве обнаружили гигантское пятно из топлива, местный житель заметил его между Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны. Как сообщают «Невские Новости», специалисты из ГУП «Пиларн» уже начали обрабатывать пеной место разлива. По предварительной информации, пятно могло сформироваться в результате намыва дождем нефтепродуктов.

Причина пока неизвестна. Первоначально это, скорее всего, намыв дождем пленки из нефтепродуктов. Конкретно что это — неизвестно. Забор для лаборатории не делали. Первый звонок поступил в 06:15. С этого момента работаем, обрабатываем акваторию Невы активной пеной. Время окончания работ назвать не могу, — рассказал собеседник издания.

Ранее береговая охрана Швеции сообщила о масштабной утечке неизвестного вещества в Балтийское море. На поверхности воды обнаружили пятно площадью 77 квадратных километров, что соответствует размерам шведского города Мальме. При этом спустя некоторое время разлив пропал со спутниковых снимков, однако, как уверяют эксперты, угроза не миновала.

В береговой охране предположили, что огромное пятно, разлившееся в Ботническом заливе, является результатом очистки резервуаров неким судном. При этом пока неизвестно, о каком именно загрязнении идет речь, так как неизвестное вещество скорее всего не минерального происхождения. Предположительно, это может быть новой разновидностью биотоплива.