На нескольких участках в Татарстане явка избирателей составила 100%

https://static.news.ru/photo/2a2c5d9e-f5d5-11ea-9cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стопроцентная явка избирателей зафиксирована на четырёх участках в Татарстане. В целом по субъекту она составила 69,4%.

Три участка с абсолютной явкой находятся в Авиастроительном, Вахитовском и Московской районах Казани, четвёртый — в Нижнекамске.

Кроме того, высокую активность продемонстрировали избиратели в Апастовском, Атнинском и Заинском районах республики — везде выше 89%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

В единый день голосования в Татарстане проходят выборы президента, муниципальных депутатов, а также довыборы в Госсовет республики и Госдуму России.

Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществлялось досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов.

Ранее NEWS.ru писал, что в ЦИК РФ назвали регионы с самой высокой явкой на выборы в единый день голосования. Помимо Татарстана высокая активность избирателей наблюдается в Еврейской автономной области (56,6%). Меньше всего граждан пришло на довыборы в парламент в Ярославской области — явка составляет 10,47% по данным на утро 13 сентября.