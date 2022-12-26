На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление

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Шахта в поселке Ярега

На нефтяной шахте в поселке Ярега в Республике Коми произошло задымление, на место направлены спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское главк МЧС. На место происшествия направлены военизированные горноспасательные части, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона

В 14:55 мск 26 декабря года в нефтешахте № 3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми» в поселке Ярега городского округа Ухта — задымление в уклонном блоке 2Т-4, — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, горняков выводят на поверхность. Об этом агентству сообщили в пресс-службе администрации города Ухта. Число горняков, находящихся в задымленной шахте, на данный момент неизвестно.

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