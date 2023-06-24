На нефтебазе в Воронеже разгерметизировался резервуар с авиатопливом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронеже на горящей нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с пятью тоннами авиатоплива, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Изначально губернатор сообщал, что на территории предприятия разгерметизировались два резервуара, но позже уточнил данные. Он заверил, что выход нефтебазы на улице Димитрова из строя не приведет к дефициту топлива в Воронежской области.

Тушение пожара идет в штатном режиме. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно. <...> По уточненным данным, речь идет все же об одном резервуаре. На место шесть минут назад прибыл пожарный поезд, — написал Гусев.

Ранее местные жители опубликовали кадры с места пожара на воронежской нефтебазе. Очевидцы запечатлели высокий столб густого черного дыма.

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Одна из жительниц Воронежа сняла момент взрыва на нефтебазе на видео. Другой очевидец рассказал, что во время работы в СНТ «Горняк» он и несколько его коллег слышали звук вертолета перед взрывом.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-8 в городе Павловске под Воронежем. По предварительным данным, пострадал один человек.

Также Telegram-канал Baza сообщил 24 июня о крушении самолета Ан-24 в Воронежской области. По его данным, воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Кантемировка, погибли три человека.