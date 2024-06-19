На нефтебазе в России произошла разгерметизация резервуара после атаки БПЛА На нефтебазе в Азове произошла разгерметизация резервуара после атаки ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Разгерметизация второго резервуара на нефтебазе в Азове произошла после вчерашней атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, ликвидировать возникший накануне пожар пока не удается.

Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара, — написал он.

Ранее МЧС России опубликовало видео, на котором спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе. В борьбе с огнем участвовали 73 специалиста, была задействована 21 единица техники. К месту происшествия направили пожарный поезд. Также туда выехала лаборатория Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар на нефтебазе локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Остановить распространение огня удалось в 05:30 мск 19 июня.

Тем временем над территорией Курской области российская система ПВО сбила украинскую ракету. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов, снаряд перехвачен в Медвенском районе.

До этого украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино в Курской области. В результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка, которую потушили спасатели и участники добровольной пожарной дружины.