Опубликованы кадры последствий взрыва на нефтебазе в Башкирии

Белорецкий участок слива-налива Абзелиловской нефтебазы / Фото МЧС Башкортостан

На одном из резервуаров нефтебазы в Белорецком районе Башкирии произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщило ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что происшествие случилось во время очистки наливной емкости объемом 1 тыс. куб. м. В результате четыре человека пострадали. По предварительной информации, погибших нет.

Произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре (объем 1 тыс. куб. м), что привело к деформации резервуара. Погибших нет. Предварительно, пострадали четверо мужчин, их оперативно доставили в больницу, — говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей горения не наблюдалось. Резервуар оказался сильно деформирован.

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