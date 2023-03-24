На набережной Фонтанки человека завалило кирпичами На набережной Фонтанки на человека упали кирпичи с фасада здания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге на человека упали кирпичи с фасада здания, сообщает «78 | Новости». Пострадавший госпитализирован, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Жертву града из кирпичей поместили в шоковую реанимацию.

Ранее в Москве посетитель ГУМа упал со второго этажа здания после неудачного селфи. Мужчина сел на перила и достал телефон, в этот момент наплечный рюкзак перевесил его, и он полетел вниз. После падения мужчина приземлился на первом этаже ГУМа возле фонтана. Он сломал себе крестец, сейчас пострадавший находится в НИИ имени Склифосовского под присмотром врачей.

Житель Электростали погиб, пытаясь спуститься с балкона по простыне. 34-летний мужчина употреблял алкоголь вместе со своей 36-летней сожительницей. В ходе разговора между ними возникла ссора. В ярости мужчина начал выбрасывать вещи женщины из окна шестого этажа и случайно выбросил связку ключей. Так как дверь не открывалась изнутри, мужчина решил связать простыни и спуститься с балкона. Однако в определенный момент что-то пошло не так: мужчина не смог удержаться и упал на асфальт. Соседка стала свидетелем инцидента и вызвала скорую помощь. Эдуард скончался до приезда врачей.