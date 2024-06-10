В Новороссийске на мусорном полигоне всю ночь тушили пожар Кравченко: на свалке в Новороссийске продолжается тление с очагами возгорания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне в селе Борисовка в Новороссийске, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Пожар был локализован, проводится отсыпка грунтом, уточнил он.

Всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне. Площадь пожара уменьшилась. Идет тление с небольшими очагами возгорания, — написал градоначальник.

В воскресенье, 9 июня, стало известно о пожаре на мусорном полигоне в Новороссийске. Примерная площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Тушение пожара осложнялось сменой направления ветра. В борьбе с огнем участвовали 60 человек и 25 единиц спецтехники. Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что возгорание в районе горы Шелба началось около пяти часов вечера. По данным канала, в радиусе нескольких километров от эпицентра было трудно дышать из-за едкого дыма.

Ранее стало известно, что на улице Новая Башиловка в Москве загорелась машина с краном. Судя по кадрам с места событий, пламя уничтожило машину полностью.

6 июня после удара молнии загорелась крыша здания «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ в Москве, были эвакуированы 19 несовершеннолетних. Всего из «Детского посольства» вывели 200 человек.