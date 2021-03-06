На Москву надвигается «циклонический паук»

https://static.news.ru/photo/0707f8e0-7e75-11eb-9c5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 7 марта, в столичный регион придёт мощный снегопад, который принесёт до четверти месячной нормы осадков. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что в этот день прогнозируется штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления.

В воскресенье начнёт сказываться влияние тёплого атмосферного фронта, связанного с мощным «циклоническим пауком» североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик, — сообщил РИА Новости Тишковец.

Он уточнил, что снег начнётся ближе к утру, а днём будет усиливаться, выпадет до 8–10 мм осадков, что составляет четверть всей месячной нормы марта. Штормовой ветер, по его словам, будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду, порывами до 15–20 метров в секунду.

Москву ждёт повышение температуры: ночью — до минус 11, днём — до минус 2, а по области минус 4 — плюс 1. Снег будет влажный и местами мокрый, но не с дождём. Возможно его налипание на провода, — добавил метеоролог.

Как писал NEWS.ru, ушедшая зима стала для жителей России настоящим испытанием. Средняя температура была ниже нормы на 2–4 градуса, а многие регионы столкнулись ещё и с сильнейшими снегопадами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. И несмотря на то что в арктических регионах было теплее обычного, так как на севере аномальное тепло связано с глобальным потеплением, на территории РФ в целом февраль выдался на редкость холодным. По словам Вильфанда, после 2011 года ничего подобного не было, а этот февраль наконец-то оказался морозным, особенно на азиатской территории России.