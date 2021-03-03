На московских агрегаторов такси пожаловались в прокуратуру

https://static.news.ru/photo/23ed771a-7c21-11eb-8e4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение цен услуг таксистов во время снегопадов во второй половине февраля стало причиной обращения в прокуратуру. На агрегаторов такси пожаловался председатель Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян.

В своём письме в прокуратуру он сообщил, что во второй половине февраля в большинстве городов прошли обильные снегопады. Это стало причиной роста стоимости поездки на такси в Москве, особенно с 13 по 15 февраля.

В некоторых случаях стоимость поездки увеличивалась до пяти раз. В настоящее время, когда снегопады закончились, стоимость поездки осталась завышенной, — пишет Блудян.

В этой связи ассоциация попросила московскую прокуратуру проверить агрегаторы «по факту завышения стоимости и инициировать пересмотр ими алгоритмов программного обеспечения».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды. Отмечается, что с просьбой проверить рост цен на поездки такси во время снегопадов обратились общественные объединения. Они пожаловались, в частности, на пятикратный рост цен в Москве.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга разработают этический кодекс для водителей такси, в который включат «минимальные требования к качеству услуг и обобщённый собирательный портрет квалифицированного водителя».