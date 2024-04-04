«На мирное население»: в харьковском подполье рассказали о сбитом ВСУ дроне РИА Новости: ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом

Фото: МО РФ

ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что обломки упали на жилой дом.

Наш разведывательный БПЛА был сбит примерно в районе Холодной горы, и все это (сам дрон и выпущенная по нему ракета) упало на мирное население по улице Богомольца, 1а, в Харькове. Ровно напротив 14-этажки, которую показывают в новостях, находится школа номер 54, а в школе располагались украинские военные, — рассказал собеседник агентства.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харькове, поражена база штурмовой бригады Нацполиции и училище, где обучались украинские танкисты. По его словам, российские военные дважды ударили по базе за последние три дня.

По данным агентства, в данном общежитии размещен личный состав бригады «Лють», она входит в состав Нацполиции Украины. Говоря об ударах по целям в Харькове, координатор отметил, что операция была проведена в два этапа. Он добавил, что в городе было отключено электричество после первых сигналов о воздушной тревоге.

Также Лебедев сообщал, что бойцы бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в большом количестве размещены в Харькове. По его словам, особенно часто их замечают по вечерам в центре города.