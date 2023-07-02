На место взрыва на Кубани прибыли специалисты Минобороны

Минобороны и экстренные службы России отправили своих специалистов на место происшествия в городе Приморско-Ахтырск в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Немногим ранее сообщалось, что в крае произошел взрыв.

По информации главы муниципалитета Максима Бондаренко с места происшествия, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, жилые дома также не пострадали, происшествие вдали от поселений. О ситуации глава района доложил губернатору Вениамину Кондратьеву. На месте работают специалисты Министерства обороны Российской Федерации и экстренных служб, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza сообщил, что рядом с аэродромом в Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае произошел взрыв. На опубликованном фото видна огромная воронка. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.

1 июля в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Власти уточнили, что сработала система противовоздушной обороны. Информации о пострадавших и разрушениях из-за падения обломков не поступало.

Несколько взрывов раздались утром 30 июня в Бердянске, там также сработала система ПВО.