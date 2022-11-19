На место возгорания газопровода в Ленобласти выехал пожарный поезд

Фото: МЧС Ленинградской области

К месту возгорания на газопроводе высокого давления под Санкт-Петербургом направился пожарный поезд, а также техника для тушения огня на гусеничном ходу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. К своей публикации он прикрепил видеозапись пожара на объекте вблизи лесного массива, указав, что рисков возникновения лесного пожара почти нет, поскольку деревья находятся на достаточно большом расстоянии от места ЧП.

На место возгорания газопровода выехал пожарный поезд. <...> Газопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады готовятся приступить к ремонту газопровода, — написал он.

В комитете по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти сообщили об отключении газораспределительной станции (ГРС) «Восточная» из-за ЧП. Отмечается, что перестала работать часть генерирующего оборудования, вследствие чего частично снижена температура теплоносителя. Котельные переводятся на резервный вид топлива, существует вероятность отключения частного сектора.

Ранее днем очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе после мощного грохота. Жители района сообщили, что в момент взрыва стены и окна их домов задрожали. Угроза для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствует, подчеркнули в администрации области.