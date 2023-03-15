На место стрельбы в Вятских Полянах прибыл снайпер

Фото: НАК

На место стрельбы в Кировской области прибыл снайпер, сообщает «360». На месте происшествия также работают спецслужбы, Росгвардия и полиция. Мужчина, который открыл стрельбу из окон квартиры в Вятских Полянах, до сих пор не сдался.

Стрельба продолжается, на место прибыл снайпер с СВД. Стрелок пока на месте, район оцепили. Работают Росгвардия и полиция, — рассказал собеседник издания.

Губернатор региона Александр Соколов ранее сообщил, что житель Вятских Полян устроил стрельбу с пятого этажа дома. По его словам, мужчина владеет двумя гладкоствольными ружьями. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и пытаются пойти на переговоры с нападающим.

Позднее сообщалось, что стрелявший долгое время находился в запое, а вместе с ним в квартире находилась теща, которая на момент стрельбы теща успела выбраться из квартиры и убежать к соседям. Мужчина начал пить из-за стресса, после того как у него обнаружили опухоль в головном мозге.

До этого житель Нижневартовска устроил стрельбу по людям с балкона и пригрозил убить своего сына. Суммарно он произвел более восьми выстрелов, в результате обстрела никто не пострадал. По словам заявившей в полицию жены, ее муж находился в неадекватном состоянии и угрожал совершить суицид.