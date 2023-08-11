Четырех человек нашли под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под завалами на месте взрыва ангара Загорского оптико-механического завода а Сергиевом Посаде были обнаружены четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Разбор завалов завершен, неизвестной остается судьба восьми человек.

Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются. Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва, — сказал собеседник агентства.

Взрыв склада, арендованного компанией «Пиро-Росс», произошел на территории завода в Сергиевом Посаде утром 9 августа. До данным Минздрава, пострадали 80 человек, 15 из них в настоящее время находятся в больницах, восемь человек выписаны из стационара.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в качестве подозреваемого задержан технический директор «Пиро-Росс», в самой компании провели обыски, допросили сотрудников и изъяли документацию. Для установления причин ЧП следователями были назначены ряд экспертиз, в том числе 60 судебно-медицинских.