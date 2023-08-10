На месте взрыва в Сергиевом Посаде остановили поиски без вести пропавших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На месте взрыва в Сергиевом Посаде приостановили поиски без вести пропавших из-за следственных мероприятий, сообщает НТВ со ссылкой на администрацию города. Разбор завалов также временно не ведется.

Сейчас, пока там Следственный комитет, никто ничего не трогает на месте, — заявили в администрации.

После окончания следственных мероприятий поиски людей и разбор завалов будут возобновлены.

Telegram-канал Mash пишет, что работающие на месте ЧП спасатели не нашли ни одного погибшего под завалами — им встретились только личные вещи и одежда. В настоящий момент пропавшими без вести числятся 12 человек.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры обысков в фирме «Пиро-Росс» и допроса ее технического директора. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По последним данным, в результате происшествия пострадали 82 человека.

В Сергиево-Посадском городском округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие меры позволяют властям привлекать дополнительные средства для восстановления поврежденных объектов.

Специалистам предстоит провести ряд экспертиз, среди которых взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая и взрывотехнологическая. По делу о взрыве следователи уже опросили порядка 34 человек.