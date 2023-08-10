На месте взрыва в Сергиевом Посаде образовался стихийный мемориал

Фото: МЧС РФ

Стихийный мемориал образовался в Сергиевом Посаде, где днем ранее прогремел взрыв. На опубликованных РЕН ТВ кадрах кто-то из неравнодушных граждан возложил цветы к табличке с датой происшествия.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 82 человека. Telegram-канал «112» сообщил, что на месте взрыва продолжают работать сотрудники МЧС России. Они разбирают завалы с использованием специальной техники.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры обысков в фирме «Пиро-Росс» и допроса ее технического директора. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Специалистам предстоит провести ряд экспертиз, среди которых взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая и взрывотехнологическая. По делу о взрыве следователи уже опросили порядка 34 человек.

Судьба 12 человек, находившихся вблизи склада в момент происшествия, остается неизвестной, сообщил источник в экстренных службах.

В Сергиево-Посадском городском округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие меры позволяют властям привлекать дополнительные средства для восстановления поврежденных объектов.