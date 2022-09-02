На месте трагедии с мусоровозом в Истре появилось ограждение

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На месте трагедии в Истре, где мусоровоз сбил двух девочек, появилось ограждение, передает Telegram-канал SHOT. Рядом с ним образовался стихийный мемориал, к которому люди несут цветы и игрушки.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Водитель грузовика задержан.

ДТП, произошло в Истре 1 сентября около 08:40 мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух несовершеннолетних. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями.

Позднее стало известно, что выжившая девочка находится в состоянии средней степени тяжести, Источник в Минздраве Мособласти добавил, что пострадавшую перевезли с помощью санитарной авиации в столичный областной центр охраны материнства и детства. В настоящий момент врачи проводят лечение.

Адвокат Лев Тропин сообщил NEWS.ru, что водителя грузовика, возможно, не отправят под стражу, а назначат ему домашний арест, если выяснится, что он был трезв, не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и что его не лишали прав. Правозащитник добавил, что в ДТП вина шофера однозначно есть, так как он не убедился в безопасности маневра. По его словам, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы по ч. 4 ст. 264 УК РФ.