На месте столкновения танкеров в Приангарье введен режим ЧС

Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

В Киренском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее там на реке Лене столкнулись два танкера. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений, — написал глава области.

Он также отметил, что ситуация осложняется тем, что река является судоходной, а ниже по течению расположены населенные пункты. Кобзев подчеркнул, что местные власти проводят работу, дабы не допустить забора воды из реки.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, в районе поселка Алексеевск. Один из танкеров перевозил 832 тонны бензина. При столкновении одна из емкостей была повреждена, 138 тонн топлива начали выливаться в реку. Экипаж оперативно начал перекачку бензина в неповрежденную емкость. Также члены команды танкера установили вокруг корабля боновое ограждение и использовали 300 килограммов сорбента. По данным пресс-службы Росморречфлота, утечку удалось устранить.

В результате происшествия никто не пострадал. СК начал доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что вечером 2 июня на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом (по другой версии — с другим пассажирским поездом) и частично сошел с рельсов. По последним данным, при столкновении поездов погибло не менее 294 человек. Еще более тысячи человек пострадало.