На месте смертельного ДТП в Благовещенске организовали стихийный мемориал

Фото: t.me/sledcom_press*

Жители Благовещенска Амурской области организовали стихийный мемориал на месте смертельного ДТП, когда в прохожих на тротуаре влетел минивэн, сообщает РИА Новости. Неравнодушные горожане оставляют горящие свечи, цветы и игрушки. В настоящий момент известно о трех погибших в результате аварии.

Отмечается, что место аварии до сих пор находится под оцеплением. Сотрудники коммунальных служб приступили к уборке территории и поливке асфальта.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в результате аварии в Благовещенске погибла 49-летняя Оксана С. По данным авторов, жертва ДТП шла по тротуару, куда вылетел пьяный водитель на минивэне, вместе с 19-летней дочерью. Отмечается, что дочь погибшей также пострадала в аварии, но выжила.

До этого стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, где мужчина сбил 10 человек, в том числе детей. Три человека погибли, включая двоих подростков. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей. Соседка виновника аварии рассказала, что тот злоупотреблял алкоголем.