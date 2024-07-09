Мужчина сгорел в Саратове в своей квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове в результате пожара погиб человек, сообщает «СарИнформ» со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета. ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Интернациональном проезде, там загорелась квартира. Пожарных на место вызвали соседи погорельца.

После тушения в квартире нашли труп 50-летнего мужчины. Следственный комитет назначил экспертизу для определения точной причины смерти.

По информации регионального управления МЧС, вызов о пожаре поступил в 02:28, в ночь на 9 июля. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Мужчина задохнулся в дыму. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в городе Батайске Ростовской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома, жильцов экстренно эвакуировали. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Тушение пламени осложняется сильным ветром. К борьбе с огнем привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП работают более 80 специалистов и 26 единиц техники. Из подъезда вывели 20 жильцов.

Также сегодня пожар произошел в общежитии МГУ в Москве. Сотрудники МЧС эвакуировали людей. Загорелось на девятом этаже, из окна шел черный дым.