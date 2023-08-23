На месте крушения самолета под Тверью извлекли тела семи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели, прибывшие на место крушения самолета в Тверской области, на борту которого, по информации Росавиации, находился Евгений Пригожин, извлекли из-под обломков тела семи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Бологовского округа. Агентству рассказали о недопуске к месту происшествия вызванной ранее бригады скорой помощи.

Тела семерых погибших извлечены, — уточнили в службе.

При этом ранее говорилось о гибели при крушении десяти человек.

Специалисты скорой не могут говорить о числе погибших, заявил агентству дежурный врач Единого диспетчерского центра скорой и неотложной помощи Тверской области. По его словам, с медиками скорой в настоящее время никто не разговаривает. Специалисты находятся далеко от места падения самолета, и подпустят ли их позже к месту авиакатастрофы, пока неизвестно.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «выдающиеся музыканты» заявили ему о смерти связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, бойцы «Вагнера» подтвердили смерть соратника предпринимателя офицера Дмитрия Уткина.