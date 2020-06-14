На месте аварии в Норильске за сутки собрали почти 4 тыс. кубометров смеси

https://static.news.ru/photo/5c357cd4-ae05-11ea-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: norilsk-city.ru

За прошедшие сутки ликвидаторы аварии в Норильске собрали на месте разлива дизеля почти четыре кубометра топливно-водяной смеси. Об этом 14 июня сообщили представители пресс-службы управления МЧС по Красноярскому краю.

Отмечается, что на данный момент с начала работ было собрано 25 798 кубометров. К ликвидации последствий аварии ведомство привлекло 743 специалиста и 301 единицу техники. За последние 24 часа в промышленный отвал в ТЭЦ-3 вывезли 9933 тонны загрязнённого поверхностного грунта. В общей сложности этого материала было вывезено 55 714 тонн.

За сутки специалисты обработали сорбентом 3400 квадратных метров загрязнённой территории, всего — 59 100 «квадратов», — приводит РИА Новости сообщение краевого управления МЧС.

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров, пострадали местные водоёмы. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив горючего был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Как ранее передавал NEWS.ru, большинство ёмкостей, привезённых в Норильск для хранения собранного дизельного топлива, уже заполнены. Всего было привезено 97 ёмкостей общей вместимостью 24,2 тысячи кубометров.