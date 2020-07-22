На местах подтопления в Свердловской области восстановили электроснабжение

В городе Нижние Серги Свердловской области, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации после паводка, восстановили электроснабжение.
Из-за сильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках в понедельник, 20 июля, в Нижних Сергах произошло подтопление частных домов.
Сотрудники заводоуправления «НЛМК-Урал» были вынуждены отключить электро- и газоснабжение.
Электроснабжение в городе Нижние Серги восстановлено. Продолжаются работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора <…>. Вывезено 106 самосвалов общим объёмом 1555 кубических метров мусора, — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
К утру среды, 22 июля, вода откачена из подвалов 14 частных домов, 10 придомовых территорий. Общий объём откаченной воды составляет 1300 кубических метров.
Как ранее писал NEWS.ru, 21 июля глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил президенту Владимиру Путину о подтоплении в Свердловской области. Сам он незамедлительно отправился к месту происшествия.
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