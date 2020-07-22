На местах подтопления в Свердловской области восстановили электроснабжение

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл прямой эфир для подписчиков в Instagram. Отдельно он обратился к тем, кто требует, чтоб он немедленно отказался от должности.

Тем, кто кричит: «Дегтярёв, уходи!»... Не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя. Стопка документов, которые на столе у меня, высотой метр скопилась. Ну,...