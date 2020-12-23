На мэра Томска завели ещё одно уголовное дело

https://static.news.ru/photo/a26db922-44f1-11eb-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Иван Кляйн Фото: Valery Doronin/Tomsk Administration/admin.tomsk.ru/Global Look Press

Правоохранительные органы возбудили ещё одно уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Ранее он уже был обвинён по этой же статье. В этот раз речь идёт о незаконном выделении земельного участка дочери Кляйна.

Возбудили ещё одно дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дело связано с незаконным выделением участка дочери Кляйна, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

13 ноября сотрудники ФСБ по Томской области задержали Кляйна во время проведения селекторного совещания. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину.

Его супруга, генеральный директор компании «Томское пиво» Галина Кляйн тоже стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что женщина оказала сопротивление во время проведения обыска, писал NEWS.ru.