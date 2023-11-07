Родители убившего супругу рязанца подали иск о компенсации морального вреда Родители рязанца Логунова подали в суд на мать убитой им супруги

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Родители рязанца Александра Логунова, приговоренного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима за убийство супруги и за распространение порнографии, подали в суд на мать погибшей Наталью Кошелеву и частного детектива Екатерину Шумякину. Они обратились с иском о компенсации морального вреда, пишет «МК в Рязани».

Как уточняет издание, родители осужденного подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело будет рассматриваться в Луховицком городском суде Московской области. Первое заседание назначено на 21 ноября.

7 октября 2022 года частный детектив Екатерина Шумякина сообщила, что следователи нашли тело пропавшей летом 2021 года жительницы Рязани Елены Логуновой. Она выразила соболезнования матери погибшей. Сыщик добавила, что не может раскрыть информацию, значимую для следствия, из-за подписки о неразглашении, однако отметила, что смерть девушки была насильственной.

1 октября 2022 года супругу убитой предъявили обвинение. Мать женщины Наталья Кошелева также публично обратилась к органам опеки и к уполномоченному по правам ребенка Рязанской области с просьбой изъять внучек из семьи Логуновых.