На маслозаводе под Белгородом заявили об обстрелах со стороны Украины Директор белгородского маслозавода сообщил об обстрелах со стороны Украины

Вооружённые силы Украины / Фото Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белгородский маслозавод ООО «СМ Агро», расположенный в поселении Политотдельский, подвергся обстрелам со стороны Украины, сообщил директор предприятия Андрей Егоров в беседе с РИА Новости. По его словам, «много чего» пострадало в результате атаки, в частности повреждены склады и производственные помещения. Никто из работников завода не пострадал.

Обстрел был ночью, примерно в 2.25 (совпадает с мск), пострадали склады, производственные помещения, много чего. Пострадавших среди людей нет, — рассказал Егоров.

В регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности, который власти продлили 25 мая. Ограничения будут действовать до 9 июня.

Регион многократно подвергался обстрелам. Так, в апреле атаки обрушились на Журавлёвку и Сподарюшино, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, пострадал один человек, который оказался в населённом пункте после эвакуации. В мае Журавлёвка вновь была обстреляна. По данным местной администрации, восстановительные работы в поселении пришлось остановить из-за риска новых обстрелов.

Также 27 мая было обстреляно село Нехотеевка — пострадал один человек, были повреждены несколько домов и инфраструктура.