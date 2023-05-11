На Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск Российский спецназ сорвал на Марьинском направлении ротацию украинских войск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Специальные силы группировки ВС РФ «Юг» на Марьинском направлении обрушили артиллерийский и танковый огонь на украинские войска при попытке ротации, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

Спецназ «Южной» группировки войск раскрыл попытку украинских подразделений ВСУ провести ротацию в Марьинке. Используя артиллерию и танки, мы сорвали замену личного состава на передовых позициях. Противник понес серьезные потери в численности, — отметил Астафьев.

В дополнение, спецназ группировки «Юг» уничтожил бронеавтомобиль и нанес потери личному составу украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.

Ранее российская артиллерия в составе военной группировки «Запад» предотвратила три попытки украинских вооруженных сил осуществить ротацию подразделений. При этом была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация».

В ходе военных действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесли десять ударов по скоплениям войск, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад территориальной обороны, находящихся в зоне обороны 1-й танковой армии.