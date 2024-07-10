В Кузбассе разыскивают медведя, разоряющего кладбища В Междуреченске ищут медведя, который раскапывает могилы

Фото: IMAGO/Dominik Kindermann/Global Look Press

В Междуреченске медведь разоряет кладбища, рассказали «Сiбдепо» в администрации города. Уточняется, что государственные инспекторы занялись поимкой этого хищника.

По данным издания, медведь появился на городском кладбище, раскопал там некоторые могилы и сделал подкопы под плиты. Местные жители неоднократно замечали следы животного на территории кладбища.

Животные чувствуют себя на кладбище как дома: они гуляют, роют ямы на захоронениях, съедают принесенные продукты, — поделилась одна из местных жительниц.

В администрации города сообщили, что были приняты необходимые меры. Госинспекторы занялись поимкой хищника, однако эта задача усложняется тем, что территория кладбища довольно большая.

Прорабатывают и осматривают места, где он побывал, ищут. Больше никакой информации пока нет, — объяснили в администрации.

Ранее женщина встретилась с молодым медведем на кладбище в Иркутской области. Инцидент произошел в городе Усть-Куте, куда жительница Новосибирска приехала, чтобы навестить могилу сына.

До этого биолог-охотовед Валерий Кузенков заявил, что оставленная на кладбище еда может приманить диких и бродячих животных. Позднее они могут вернуться за пищей и напасть на человека, предупредил специалист.