В Междуреченске медведь разоряет кладбища, рассказали «Сiбдепо» в администрации города. Уточняется, что государственные инспекторы занялись поимкой этого хищника.
По данным издания, медведь появился на городском кладбище, раскопал там некоторые могилы и сделал подкопы под плиты. Местные жители неоднократно замечали следы животного на территории кладбища.
Животные чувствуют себя на кладбище как дома: они гуляют, роют ямы на захоронениях, съедают принесенные продукты, — поделилась одна из местных жительниц.
В администрации города сообщили, что были приняты необходимые меры. Госинспекторы занялись поимкой хищника, однако эта задача усложняется тем, что территория кладбища довольно большая.
Прорабатывают и осматривают места, где он побывал, ищут. Больше никакой информации пока нет, — объяснили в администрации.
Ранее женщина встретилась с молодым медведем на кладбище в Иркутской области. Инцидент произошел в городе Усть-Куте, куда жительница Новосибирска приехала, чтобы навестить могилу сына.
До этого биолог-охотовед Валерий Кузенков заявил, что оставленная на кладбище еда может приманить диких и бродячих животных. Позднее они могут вернуться за пищей и напасть на человека, предупредил специалист.